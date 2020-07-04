عرض جماجم مقاومين في المتاحف -صورة عن الجرائم الإستعمارية- - رابح لونيسي

2020/07/04 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رابح_لونيسي أنه من المؤسف جدا أن يسكت الإعلام العالمي، خاصة الثقيل منه الممثل في الفضائيات على حادثة نقل الجزائر24 جمجمة من أبطالها من ضمن مئات إن لم يكن آلاف الجماجم التي تعرضها فرنسا في متاحفها بعد ما تقطع رؤوسهم، فهل هؤلاء الساكتون يدعمون قانون تمجيد الإستعمار في فرنسا الصادر في 23فيفري2005، أليس عار على فرنسا الإستعمارية أن تقتل مقاومين لها في الجزائر، وتقطع رؤوسهم بكل وحشية، ثم تفتخر بذلك بوضعهم في متاحف ......





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