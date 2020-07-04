صحة النجف تكشف بالتفصيل الموقف الوبائي في المحافظة

2020/07/04 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/النجف اعلنت دائرة صحة النجف الموقف الوبائي اليوم السبت.مشيرة الى اجراء 639 فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR وتبين من خلال الفحوصات وجود 247 حالة حاملة لفايروس كورونا وعلى النحو التالي :- مئتان و أحد عشر حالة ملامسة لحالات موجبة مشخصة سابقا .- ستة و ثلاثون حالة خاضعة للتحريات الوبائية . التوزيع الجغرافي للحالات المسجلة :-(النجف – القطاع الشمالي )- حي السلام 15- حي المكرمة 11- حي الجامعة 11- حي العسكري 9- حي المهندسين 9- حي النصر 8- حي ابو طالب 7- حي الميلاد 6- حي الوفاء 6- الحيدرية 4- حي الجزيرة 3- حي الجمعية 2- حي النداء 2- حي الغري 2- حي الشهداء 2- حي الاطباء 2- حي الرحمة 2- الحولي 2- قرية الغدير 1- دور الهندية 1- شارع كربلاء 1 (النجف – القطاع الجنوبي )- حي العدالة 7- خان المخضر 6- الجديدة الرابعة 6- حي الاشتراكي 5- حي الامير 5- حي الحسين 5- حي الفرات 4- حي العلماء 4- حي السعد 3- حي الانصار 3- الرضوية 3- حي الغدير 2- حي الزهراء 2- شارع المدينة 2- حي القدس 2- حي المعلمين 1- حي الكرامة 1- حي المرحلين 1- حي الامام علي 1- حي السواق 1- حي الامام المهدي 1- الثورة 1 (قطاع الكوفة )- حي ميسان 8- مركز الكوفة 6- البو حداري 6- الرشادية 5- حي كندة 4- حي ميثم التمار 3- شارع المطار 3- حي الجمهورية 3- السراي 3- شارع المعمل 3- ال عيسى 2- حي المتنبي 2- حي المعلمين 2- الصوب الصغير 2- حي الشرطة 2- حي الصدر الثالث 1- شارع السكة 1- حي الرسالة 1 (قطاع المناذرة )- المناذرة 1- الزوية 2- الحيرة 1- المطاط 1- النعمان 1 (قطاع العباسية )- المركز 5- ال بدير 1( قطاع المشخاب )- ناحية القادسية 4- حي الشهداء 1- ال ابراهيم 1--- من بين ألاصابات اعلاه (13) أصابة من ملاكات دائرة صحة النجف الاشرف .- حالات الشفاء :64- الوفيات : 4- ذكر 102 سنة (توقف القلب و الرئتين )- ذكر 39 سنة (عجز الجهاز التنفسي )- انثى 68 سنة ( توقف القلب المفاجى )- انثى 51 سنة (عجز الجهاز التنفسي)- و بهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات : 2894مجموع حالات الشفاء : 1384مجموع الوفيات : 52 مجموع الراقدين : 1458مجموع الاصابات بين المنتسبين : 264

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