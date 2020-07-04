ألمانيا تصدر قانونا يجرم تصوير النساء من تحت الملابس

2020/07/04 | 17:37 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أصدر البرلمان الألماني، قانونا جديدا يتعلق بتجريم عملية تصوير النساء من تحت ملابسهن، لتنضم ألمانيا بذلك لعدد من البلدان التي تجرم هذا العمل.وقرر البرلمان الألمانى، تجريم هذا العمل وفرض عقوبة تصل للسجن لسنتين أو دفع غرامة مالية لمرتكبيه.وعلقت وزيرة العدل الألمانية، كريستين لامبرشت، إن "فعل تصوير الأجزاء الحميمة تحت الملابس لا ينتهك فقط الحقوق الشخصية للنساء، ولكنه أيضا اعتداء على حقهن في تقرير المصير الجنسي".ووصف متحدث الحزب الاشتراكي الديمقراطي للشؤون القانونية والسياسية في البرلمان، يوهانس فيشنر، القانون بأنه قد جاء لإغلاق فجوة قانونية كبيرة وتشديد العقوبات لهذا الفعل، حيث كان يوجد قانون قديم يغرم صاحبه مبلغا ماديا قليلا الأمر الذي لم يمنع هؤلاء الأشخاص من القيام بهذا العمل.وشهدت قضية تصوير من تحت الملابس ضجة عالمية في منتصف العام الماضي بعد اتهام رجل بتصوير تحت تنانير وفساتين أكثر من 550 سيدة في مدريد، لتثير القضية غضبا عارما في العالم بعد انتشار هذه الظاهرة في دول كثيرة وعدم تجريمها إلا في دول قليلة من بينها فنلندا ونيوزيلاندا والهند وسكوتلاندا.هذا وفرض البرلمان الألماني قانونا جديدا إلى جانب هذا القانون يمنع فيه من تصوير ضحايا الحوادث، بحسب ما نشر موقع دويتشه فيله الألماني.

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