تظاهرة في صلاح الدين تتسبب بـ 100 إصابة بفيروس كورونا

2020/07/04 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أعلن قائممقام قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين عبد العزيز فزع، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 100 إصابة بسبب خرق الحظر الوقائي وتنظيم تظاهرة خدمية في القضاء خارج الضوابط والاحترازات الوقائية.وقال فزع في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “العشرات من اهالي الدجيل شاركوا في تظاهرة تطالب […]

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