مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع ميسي

2020/07/04 | 17:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..بدأت إدارة مانشستر سيتي استطلاع رأي الأرجنتيني ليونيل ميسي، بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق بشكل رسمي، في حال رغبته في الرحيل عن صفوف برشلونة في صيف 2021.وذكرت شبكة قنوات “فوكس” البرازيلية، أن “مسؤولي السيتي لديهم حلم التوقيع مع ميسي، حتى إذا وصل عمره إلى 34 سنة، من أجل اللعب تحت قيادة بيب […]

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