2020/07/04 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الداخلية توافق على اعتبار المفقودين من منتسبي شرطة نينوى خلال سيطرة داعش شهداء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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