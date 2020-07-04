2020/07/04 | 17:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهندسو الاجهزة الطبية في نينوى يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة اشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/04 | 17:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهندسو الاجهزة الطبية في نينوى يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة اشهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهندسو الاجهزة الطبية في نينوى يطالبون بصرف رواتبهم المتوقفة منذ سبعة اشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).