بعد هجمات “شعبية” مماثلة: الصحة أمام اتهام “رسمي” بإدراج وفيات عادية ضمن “كورونا”.. وشبهات “تلاعب واختفاء جثث”!

2020/07/04 | 17:43 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد شهدت الساحة العراقية اتهامات طالت المستشفيات ووزارة الصحة، بعمليات تلاعب بجثث الموتى في المستشفيات بين تسجيل وفيات عادية على انها مصابة بكورونا، وخلط الجثث واختفائها وغيرها من المؤشرات الغريبة التي تطال المؤسسات الصحية منذ ظهور الوباء في البلاد.في وقت سابق اظهر مقطع مصور رصدته “يس عراق” لمجموعة من ذوي متوفين […]

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