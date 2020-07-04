2020/07/04 | 17:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائمقام قضاء تلعفر قاسم محمد شريف ، اليوم السبت، بان مديرية بلدية تلعفر انجزت اكساء وتبليط شوارع القضاء بطول اكثر من 25 كيلومتر .وقال قائمقام القضاء في حديث لـ”العهد نيوز” بان مديرية بلدية قضاء تلعفر انجزت اكساء وتبليط شوارع القضاء بطول اكثر من 25 كيلومتر ضمن موازنة تنمية الاقاليم حيث باشرت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول محلي لـ:العهد نيوز”.. اكساء وتبليط شوارع بطول 25 كيلومتر وانجاز مشاريع اخرى في قضاء تلعفر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول محلي لـ:العهد نيوز”.. اكساء وتبليط شوارع بطول 25 كيلومتر وانجاز مشاريع اخرى في قضاء تلعفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).