حقوق الانسان تنصح الكاظمي : اترك المتحدثين الرسميين واجلب مستشارا

2020/07/04 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق،اليوم السبت، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الى جلب مستشاراً للخروج من أزمة الاوكسجين.وقال عضو المفوضية علي البياتي، في تغريدة على توتير الى" رئيس الوزراء الموقر..اترك المتحدثين الرسميين والاعلاميين واجلب مستشارا يخطط للحكومة كيف تخرج من ازمة الاوكسجين في البلد".واضاف" شخصيا كنت اتوقع ان تكون لدينا ازمة اجهزة تنفس، ولكن لم اتوقع ابد ان الفساد سيحرم المواطن من كل شيء حتى الهواء النقي".

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