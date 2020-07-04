صحة المثنى تعلن تفاصيل الاصابات الجديدة بكورونا

2020/07/04 | 17:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/المثنى اعلنت دائرة صحة المثنى ، اليوم السبت ، الموقف الوبائي للاصابات بفايروس كورونا المسجلة في المحافظة لهذا اليوم وكان الموقف كما يلي :الإصابات_الجديدة : 25 إصابةمناطق الإصابةمدينة السماوة ( 8 )مدينة الرميثة ( 7 )قضاء الخضر ( 2 )قضاء الوركاء ( 4 )ناحية المجد ( 3 )ناحية الهلال ( 1 )حالات الشفاء خروج ( 24 ) حالة شفاءحالة وفاة ( الخضر ) ( 1 )

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