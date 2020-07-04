صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي لـ 247 حالة مؤكدة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم

2020/07/04 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي

الموقف الوبائي لدائرة صحة النجف الاشرف ليوم السبت 2020/7/4

- تؤكد دائرة صحة النجف الاشرف على الاخوة المو...





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