عضو بحزب بارزاني يكشف آخر تطورات الحوار مع بغداد وملفات الخلاف العالقة

2020/07/04 | 17:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أكد عضو البرلمان السابق عن الحزب الديمقراطي الكُردستاني، ماجد شنگالي، استمرار التواصل بين ...





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