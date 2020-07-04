2020/07/04 | 17:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت هيأة المنافذ الحدودية، السبت، ان منفذ طريبيل الحدودي مع الاردن حقق ايرادات مالية بنحو 25 مليار دينار خلال شهر حزيران المنصرم بفضل تشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية والتعاون بين الدوائر العاملة في المنفذ.

وقالت الهيأة في بيان، تلقت وكالة شفق نيوز نسخة منه، أنه برغم تصفير الرسوم الكمركية للمواد الغذائية والصحية والزراعية فقد حقق منفذ طريبيل الحدودي في محافظة الانبار ايرادا مالياً لخزينة الدولة بمبلغ 24,942,881,000 مليار دينار لشهر حزيران الماضي.

وأشارت إلى أنها تحصلت على المبلغ عن قيمة الإيرادات الكمركية والضريبية المتحققة نتيجة حركة التبادل التجاري في المنفذ الحدودي.

وأضافت أن "ما تحقق من ارتفاع الإيرادات هو نتيجة لتشديد الإجراءات الرقابية والتدقيقية والتعاون المشترك بين الدوائر العاملة في المنفذ الحدودي، واستراتيجية الهيأة المتوجهة لتعظيم الإيرادات الساندة لخزينة الدولة لتخطي الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها بلدنا العزيز".

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أسند مهمة تأمين حماية المعابر الحدودية إلى جهاز مكافحة الإرهاب، فيما توعد بمحاربة من سماهم بـ"أشباح" المعابر الحدودية وإنهاء سيطرتهم عليها.

وترد تقارير على الدوام باستغلال جهات نافذة للمعابر الحدودية والاستيلاء على إيراداتها لحسابها الخاص.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بفضل الرقابة.. معبر عراقي يحقق إيرادات بنحو 25 مليار دينار) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بفضل الرقابة.. معبر عراقي يحقق إيرادات بنحو 25 مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).