وزارة التربية والتعليم التركية تحدد موعد “العام الدراسي” القادم

2020/07/04 | 17:46 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت وزارة التربية والتعليم التركية، أمس الجمعة، موعد بدء العام الدراسي القادم وتاريخ انتهائه، حيث من المقرر أن يكون التعليم عن بعد خلال المرحلة القادمة، بسبب تفشي فايروس #كورونا.ونشرت الوزارة تغريدة على حسابها في…

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