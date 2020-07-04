2020/07/04 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..كشف نائب وزير الصحة المصري لشؤون السكان طارق توفيق، عن 3 سيناريوهات متوقعة لعدد السكان في مصر، وفقاً لأهم نتائج وتوصيات دراسة التنبؤات السكانية لمصر “2020 – 2050”.وقال توفيق في بيان اليوم السبت، إن السيناريو الأول يتمثل في عدم ضبط الزيادة السكانية والوصول إلى معدل الإنجاب الكلي 3.5 طفل لكل سيدة، ووفقاً […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن 3 سيناريوهات “مرعبة” لعدد السكان في مصر عام 2050) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن 3 سيناريوهات “مرعبة” لعدد السكان في مصر عام 2050) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).