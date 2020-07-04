2020/07/04 | 17:52 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ سجلت في محافظة السليمانية، يوم السبت، خمس وفيات جديدة لمصابين بمرض كوفيد ١٩ الناجم عن فيروس كورونا المتجدد.

وقال الدکتور شمال جبار یاور، مدير عام دائرة صحة البيشمركة في السليمانية لوكالة شفق نیوز إن "حصیلة وفیات فيروس کورونا الیوم في السلیمانیة بلغت 5 حالات".

وقررت غرفة العمليات في محافظة السليمانية امس الجمعة تمديد حظر التنقل مع المحافظات داخل وخارج اقليم كوردستان لغاية العاشر من شهر تموز الجاري، في مسعى لاحتواء تفشي كورونا.

وتبلغ الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في اقليم كوردستان 6844، بينها 2252 حالة تعافٍ، بينما لا يزال 4361 يرقدون في المستشفى، والوفيات 231.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (5 وفيات جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (5 وفيات جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).