التحالف الدولي يستهدف انفاق داعش في نينوى

2020/07/04 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نينوى نفذت قوات التحالف الدولي، اليوم السبت، ضربات جوية على انفاق لداعش في نينوى.وقالت خلية الاعلام الامني في بيان إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية، طيران التحالف الدولي نفذ ضربات جوية ضد أنفاق تستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في نينوى".

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