تسجيل اضرار جراء الممارسة الامنية للقوات الاميركية في بغداد

2020/07/04 | 17:54 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد مصدر امني ان الممارسة الامنية التي نفذته القوات الاميركية في بغداد اسفرت عن سقوط عدد من المقذوفات على منطقة "رحمانية الجعيفر" و خلف مستشفى "الكرامة" وسط بغداد ادى الى تضرر "4" عجلات دون تسجيل اصابات بشرية.

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