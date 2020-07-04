دولة خليجية تسجل أكثر من ربع مليون إصابة بفيروس كورونا

2020/07/04 | 17:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل 4128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 205929 حالة .وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 2642 حالة تعاف، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المتعافية إلى 143256 حالة.ووفق الوزارة تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1858 حالة وفاة.وبلغ عدد الحالات النشطة […]

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