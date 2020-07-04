العراق: تسجيل 2334 إصابة بفيروس كورونا وشفاء 1477 حالة ووفاة 106 مصابا

2020/07/04 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة العراقية الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد وخلال أربع وعشرين ساعة.

وأكدت الوزارة تسجيل الفين وثلاثمئة وأربعة وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء ألف واربعمئة وسبعة وسبعين حالة، ووفاة مئة وستة مصابين، واضافت الوزارة انها اجرت فحص نحو عشرة الاف نموذج لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق نحو ستمئة ألف نموذج.

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