القنصل الإيراني في بغداد: استئناف زيارات العراقيين إلى إيران

2020/07/04 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القنصل الإيراني في بغداد عباس أحميدي، استئناف زيارات العراقيين إلى إيران بناء على القرار الصادر عن الخارجية الإيرانية.

ونقلت وكالة إرنا عن أحميدي قوله إن القرار شمل الرعايا العراقيين المتزوجين من مواطنات ايرانيات وابناءهم، والذين لديهم تأشيرات إقامة، أو من يرغب في إكمال فترة علاجه داخل إيران وطلبة الجامعات والتجار، مبينا أن الزيارات ستكون بعد اصدار تأشيرات الدخول من خلال البعثات الإيرانية في العراق، لافتا إلى أن القرار لا يشمل الزيارات السياحية بسبب الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وحول السماح للإيرانيين بزيارة العراق من عدمه في الوقت الراهن، أشار احميدي إلى أنه لم يصدر بعد أي قرار من جانب العراق في هذا الخصوص.

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