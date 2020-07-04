استخبارات الداخلية تلقي قبض على متهمين بقضايا ابتزاز وترهيب مواطنين في بغداد وكركوك

2020/07/04 | 17:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على متهم قام بابتزاز فتاة الكترونيا في العاصمة بغداد.

وأكدت الوزارة في بيان أن المتهم قام بطلب الأموال من الفتاة مقابل عدم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان العملية تمت بالجرم المشهود بعد نصب كمين محكم له بالتنسيق مع شرطة محافظة بغداد ليعترف بالجريمة خلال التحقيقات الأولية.

وعلى صعيد متصل ألقت مفارز الاستخبارات بالتنسيق مع شرطة الرياض في محافظة كركوك القبض على مجموعة تابعة لعصابات داعش الارهابي تقوم بتهديد المواطنين برسائل تحثهم على الرحيل والتهجير من ناحية الرياض التابعة للمحافظة.

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