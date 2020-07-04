الدهلكي: ام البرتقال أصبحت ام المخدرات ونطالب الكاظمي بصولة إدارية في ديالى

2020/07/04 | 17:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا عضو مجلس النواب رعد الدهلكي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى القيام بما اسماها “صولة إدارية” في محافظة ديالى، لتخليص المحافظة من واقعها المتدهور.

وطالب الدهلكي في تصريح، رئيس الوزراء بزيارة محافظة ديالى للاطلاع على ما تعانيه مما وصفه بـ”الجمود الامني والإداري”، وانعدام الخدمات، والذي يتطلب احداث صولة لتحريك جميع مسؤولي الدوائر في المحافظة، واختيار الكفاءات في الإمكان المناسبة، لوضع الأسس الكفيلة بتحريك وتنشيط جميع القطاعات لانتشال المحافظة من واقعها المؤلم، مشددا على ضرورة إصلاح وتقوية الجانب الأمني، للسيطرة على الجماعات الخارجة عن القانون، والتي تتحكم بالجانب الاقتصادي من خلال سطوتها على اموال المنافذ الحدودية وتجارة المخدرات، فيما أكد الدهلكي ان كل ذلك أدى الى تحويل سمة محافظة ديالى من ام البرتقال الى ام المخدرات على حد تعبيره.

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