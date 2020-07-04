2020/07/04 | 18:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب الله: ما أقدمت عليه “الشرق الأوسط” يقدّم خدمةً لأعداء الأمة وفي مقدمتهم أميركا و”إسرائيل”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب الله: ما أقدمت عليه “الشرق الأوسط” يقدّم خدمةً لأعداء الأمة وفي مقدمتهم أميركا و”إسرائيل”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).