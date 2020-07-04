حزب الله يندد بإساءة صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية للسيد السيستاني

2020/07/04 | 18:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز ندد حزب الله اللبناني، اليوم السبت، بالاساءة التي قامت بها صحيفة الشرق الاوسط السعودية بحق المرجع الاعلى في النجف الاشرف السيد علي السيستاني.وقال الحزب في بيان تلقته “العهد نيوز” إنه “يندد بالاساءة البالغة التي اقدمت عليها جريدة الشرق الاوسط السعودية باستهدافها سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني حفظه الله، ويعبر حزب […]

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