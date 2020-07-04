الإعلام الأمني: طيران التحالف الدولي ينفذ ضربات جوية ضد أنفاق لداعش في نينوى

2020/07/04 | 18:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن تنفيذ طيران التحالف الدولي ضربات جوية ضد أنفاق لعصابات داعش الإرهابية في نينوى.

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