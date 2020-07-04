2020/07/04 | 18:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد بتطبيق عملي على المثال المعروف “شر البلية مايُضحك”، أظهر مقطع فيديو صوروه مواطنون من داخل دائرة كهرباء الزعفرانية ببغداد، مؤشرات غريبة.وبحسب مقطع الفيديو الذي رصدته “يس عراق” فإن المواطنين ابدوا تذمرهم من عدم تواجد أي موظف داخل الدائرة فضلا عن اغلاق شباك الشكاوى ما زاد الحيرة لدى المواطنين حول كيفية ايصال […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مشاهد كوميديا “سوداء” خلال دخول مواطنين لدائرة كهرباء ببغداد: أزبال متراكمة.. وكهرباؤها مأخوذة من “مولد سحب”!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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