الفتح يكشف حقيقة سعيه لاستجواب الكاظمي

2020/07/04 | 18:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ نفى تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، سعيه لاستجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مبيناً أن نواباً تقدموا بطلب استضافته لبحث ملف كورونا.

وقال عضو التحالف حنين القدو لوكالة شفق نيوز إن تحالفه لم يطرح فكرة أو مقترح استجواب الكاظمي، بل تبنى جمع تواقيع أعضائه وأعضاء من كتل أخرى لاستضافته في مجلس النواب وشرح خطط مواجهة كورونا واسباب ارتفاع الاصابات والوفيات في البلاد وسبل مواجهة الوباء وتطويقه بالقدرة الممكنة ومنع تفشي الوباء بمعدلات اكبر.

وأضاف القدو أن أكثر من 50 نائباً من الفتح وكتل أخرى وقعوا على طلب قدم لرئاسة البرلمان لاستضافة رئيس الوزراء، وبانتظار ما سيصدره البرلمان حيال هذا الموضوع.

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