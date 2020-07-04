2020/07/04 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حسين_شاويش لم نعد في ثلاثينات القرن الماضي ليقتصر دور المثقّفين الفلسطينيّين على مواكبة حركة التحرّر الوطني العربيّة وإذكاء نارها شعراً ونثراً كما فعل أحد روّادهم، ابراهيم طوقان، عندما كتب "موطني"، التي تبنّاها قطران عربيّان في وقتين مختلفين كنشيد وطني.



انتهى ذلك الاطمئنان إلى أنّه "لا يضيع حقّ وراءه مطالب" وأنّ ولسن في قطب الكرة الغربي ولينين في قطبها الشرقيّ كانا قد أعلنا حقّ الشعوب في تقرير مصيرها وحقّ ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهام شبه المستحيلة للمثقف الفلسطيني - حسين شاويش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهام شبه المستحيلة للمثقف الفلسطيني - حسين شاويش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).