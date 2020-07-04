ماذا بعد حادث الصدام بين مكافحة الإرهاب والحشد؟!

2020/07/04 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عمار محمد طيب العراقي… إنتهت زوبعة إعتقال مجموعة من الحشداويين؛ في منطقة البوعيثة قرب الدورة ببغداد، الى لا شيء تقريبا بالنسبة لم صنعها، إذ لم يتحقق هدف إفتعال إقتتال لا يبقي ولا يذر، بين رفاق السلاح في الحشد ومكافحة الإرهاب، فالطرفين كانا على وعي لما حيك ضدهما سوية، وساعد على التوافق الأخوي بينهما، […]

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