النقل : مراصدنا الزلزالية تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،2 ) في محافظة واسط


النقل : مراصدنا الزلزالية تسجل حدوث هزة أرضية بقوة (3،2 ) في محافظة واسط
2020/07/04 | 18:11 - المصدر: وكالة نينا
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