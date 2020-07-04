بالوثائق: البنك المركزي يوافق على الغاء اعتماد مصرفين لبنانين عاملين في العراق

2020/07/04 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

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بغداد اليوم - بغداد

مع إعلان الحكومة العراقية الجديدة عن عزمها تطبيق اصلاحات واسعة للتصدي للازمة الاقتصادية والمالية التي تواجه العراق، حدد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي علاوي حجم التحدي والمبادئ العامة التي سيرتكز عليها برنامج الإصلاح الحكو

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة المالية، الجمعة (03 تموز 2020)، مباشرتها بإطلاق التمويل الخاص لرواتب الموظفين الخاصة بشهر حزيران.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الوزارة قولها، إنها "باشرت بإطلاق التمويل الخاص لرواتب شهر حزيران".

وأم

بغداد اليوم- متابعة

وجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بتطوير أحد المنافذ الحدودية مع العراق، وتحويله إلى مدينة لتبادل البضائع في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، أن "روحاني دعا وزير الخارجية جواد ظريف ووزير الطرق والتنمية العمرانية، للع

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