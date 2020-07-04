وزير الشباب والرياضة يتفقد ملاعب رياضية في بسماية

2020/07/04 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

زار وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم السبت، المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية في...





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