الداخلية تصدر توجيها بمنع ظاهرة السباحة في الانهار وتلوح باعتقال المخالفين

2020/07/04 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، السبت، عن إجراءات اتخذتها الوزارة لمنع ظاهرة السباحة في الأنهار.

وقال المحنا في تصريح صحفي ، إن "وزارة الداخلية تولي اهتماما بهذا الموضوع، لأنه تم تسجيل العشرات من حالات حوادث الغرق، التي تحدث في الأنهار خلال هذه السنة"، لافتاً إلى أن "الوزارة وجهت الشرطة النهرية بمنع الأشخاص من السباحة في النهر، وكذلك قيام الشرطة المجتمعية بتوعية المواطنين الراغبين في السباحة من خلال وضع برنامج تثبت فيه إشارات تشير إلى خطورة السباحة في الأنهار، مع تثقيف وتنبيه الناس من ممارسة هذا، ووضع قطع دلالة وحبال للمنطقة المسماة شعبياً (الكْيَاشْ)".

وأوضح أن "هذه الإجراءات متبعة في بغداد وبقية المحافظات "، مؤكداً أن "الشرطة تتعامل مع السباحة في الأنهار على أنها مخالفة ويعتقل من يقوم بها ويحال إلى القضاء".

ومع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد، يلجأ العراقيون إلى الانهر لممارسة السباحة والهروب من سخونة الاجواء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، وعلى اثر ذلك تشهد مدن ومحافظات عديدة من البلاد حالات غرق كثيرة، وتأتي محافظة ديالى في مقدمة المحافظات التي تسجل اعلى نسبة وفيات بحوادث الغراق، الامر الذي دفع مسؤوليها للمطالبة مرارا وتكرارا بالابتعاد عن الانهر والسباحة.

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بغداد اليوم-بغداد

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وذكرت هيأة الراي في الوزارة في بيان تلقته (ب

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