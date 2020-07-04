ميسان تسجل إصابة  105 وشفاء 53ووفاة3

2020/07/04 | 18:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان عن موقفها الوبائي ليوم السبت مسجلة انخفاضا بعدد حالات الوفاة وقال بيان الدائرة أن المحافظة سجلت (105)إصابة وشفاء 53 حالة وأعربت عن أملها بأن تنخفض الى الصفر نسبة الوفيات مسجلة اليوم وفاة 3 وأشار البيان إلى أن الإصابات موزعة حسب مناطق المركز في ( حي الفاطمية، حي المعلمين الجديد، […]

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