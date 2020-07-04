دواء صيني ل”كوفيد – 19″ عمره 1800 عام

2020/07/04 | 18:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..ذكرت وسائل إعلام صينية، أن أحد أبرز الأدوية المستخدمة في علاج “كوفيد – 19” في الصين، هو وصفة للطب التقليدي مستوحاة من كتاب مدرسي عمره 1800 عام.وأشارت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” الصينية التي نشرت الخبر إلى أن “إنتاج الدواء الذي يحظى بشعبية ضخمة، ولد ثروات هائلة لشركة (شيغيا تشوانغ يلينغ)، التي […]

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