زيدان يحذر من خطورة أتلتيك بلباو.. ويكشف عن تطورات إصابة هازارد

2020/07/04 | 18:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على صعوبة مواجهة أتلتيك بلباو المرتقبة ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني، والمقرر إقامتها مساء الأحد.وقال زيدان خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: ”إنها مباراة صعبة جدًا، سان ماميس ملعب صعب لجميع الفرق ونعرف الوضع. سنضطر إلى لعب مباراة كبيرة ونحن مستعدون لذلك“.أضاف: "مع بقاء عدد قليل من المباريات واللعب كل ثلاثة أيام، تحتاج إلى الكثير من التركيز في كل ما تفعله، نحن بحالة جيدة، أستمتع بكل حصة تدريبية مع هؤلاء اللاعبين. نعلم أن لدينا مباراة صعبة أخرى ونصب كامل تركيزنا على مباراة الغد. الليغا مسابقة صعبة وستبقى كذلك حتى النهاية، ونحن على الطريق الصحيح ولكن الأمر لم يُحسم بعد. تبقت 5 مباريات وسنحاول الاستمرار على هذا النحو“.وعن تطورات حالة النجم البلجيكي إيدين هازارد، قال زيدان: ”يواجه بعض الآلام منذ عدة أيام ولا نريد المخاطرة بأي شيء، وهو أكثرنا حرصًا على ذلك. آمل ان يكون الأمر سطحيًا وأن نتمكن من مشاهدته معنا قبل نهاية الدوري. آمل أن يتعافى سريعًا“.هذا ويبتعد ريال مدريد في صدارة ترتيب الليغا بفارق 4 نقاط عن غريمه برشلونة صاحب الوصافة، والذي يواجه بدوره فريق فياريال في اختبار صعب مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

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