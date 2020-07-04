“سامسونج” تطرح شاحنا لاسلكيا يحميك من كورونا

2020/07/04 | 19:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لأن الهاتف الذكي يعتبر من أكثر الأشياء التي قد تصيب الإنسان بفيروس “كورونا” المستجد، بسبب ملامسته لليدين طوال اليوم، فإن شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية وضعت حلا لهذا بطرحها لشاحن لاسلكي.

ويتميز الشاحن الجديد “ITFIT UV Sterilizer” بأنه يستخدم الأشعة فوق البنفسجية للتعقيم، وتؤكد الشركة أنه قادر على قتل 99% من البكتيريا والجراثيم وما شابه فقط في خلال 10 دقائق.

وأثبتت دراسة بحثية حديثة أن مصابيح الأشعة فوق البنفسجية قادرة على قتل “أكثر من 99.9% من الفيروسات التاجية المحمولة جوا”.

ويأتي الجهاز على شكل صندوق أبيض كبير مع غطاء مغناطيسي، وهو قادر على استيعاب هواتف ضخمة بحجم “جلاكسي إس 20 ألترا”.

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