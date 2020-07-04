كردستان : مستويات تصدير النفط ما زالت كالأشهر السابقة

2020/07/04 | 19:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _كردستان أعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان، السبت، أن تصدير نفط الإقليم كردستان مستمر بنفس مستوى الأشهر السابقة دون انخفاض.وذكرت الوزارة في توضيح: "انتشر خبر يزعم أن صادرات نفط إقليم كردستان تراجعت إلى 267 ألف برميل يومياً...وعملية تصدير نفط إقليم كردستان مستمرة بنفس مستويات الأشهر السابقة".من جانبه قال نائب رئيس لجنة المالية والشؤون الاقتصادية لبرلمان كردستان، هيفيدار أحمد بحسب وسائل اعلام كردية، ان"مستوى تصدير نفط إقليم كردستان لم يتراجع، وأن معدل التصدير اليومي إلى الأسواق العالمية يتراوح بين 450 و460 ألف برميل يومياً".

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