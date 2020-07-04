نادي الميناء يصدر توضيحا بشأن التعاقدات الجديدة للسفانة

2020/07/04 | 19:07 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _البصرة اصدر نادي الميناء الرياضي، توضيحاً بشأن تعاقدات فريق الكرة وتجديد العقود.وقال المنسق الاعلامي للنادي حيدر الحمود، انه “نود ان نوضح عدم مسؤولية المكتب الإعلامي للنادي عما يتم نشره في صفحات التواصل من أخبار تخص تجديد الثقة او التعاقد مع لاعبين لفريق الميناء الكروي”.واضاف “نؤكد لجماهير الميناء و متابعي نشاطاته أن نشر تفاصيل التعاقدات يتم بعد الإنتهاء من الإجراءات بشكل رسمي من قبل الأطراف كافة”.واضاف “لا بد من الإشارة إلى ضرورة توخي الدقة في نشر الأخبار الغير دقيقة من قبل البعض و التي من شأنها إرباك الجماهير و المتابعين”.

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