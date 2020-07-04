عمليات الجزيرة تعالج 15 عبوة ناسفة وتدمر مضافة لداعش في وادي حوران

2020/07/04 | 19:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم السبت، عملية عسكرية استمرت ليومين ومن ثلاثة محاور للبحث والتفتيش في المناطق الصحراوية جنوب غرب وادي حوران، فيما بينت أنها تمكنت من معالجة 15عبوة ناسفة وتدمير مضافة لداعش في وادي حوران.

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