قائممقام الفلوجة لـ” العهد نيوز”: انطلاق حملة كبرى لتعفير الاسواق والشوارع استعدادا لرفع حظر

2020/07/04 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن قائممقام قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار مؤيد فرحان الدليمي، اليوم السبت، عن انطلاق حملة كبرى لتعفير الاسواق وغسل الشوارع استعدادا لرفع حظر التجوال الصحي الشامل.وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الدوائر الخدمية في مدينة الفلوجة استنفرت كافة كوادرها واطلقت حملة كبرى لتعفير الاسواق والمحال التجارية وغسل شوارع المدينة لتهيئة […]

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