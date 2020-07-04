عمليات الجزيرة تعالج 15 عبوة ناسفة وتدمر مضافة لعصابات “داعش” في وادي حوران

2020/07/04 | 19:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفذت قيادة عمليات الجزيرة، اليوم السبت، عملية عسكرية استمرت ليومين ومن ثلاثة محاور للبحث والتفتيش في المناطق الصحراوية جنوب غرب وادي حوران، فيما بينت أنها تمكنت من معالجة 15عبوة ناسفة وتدمير مضافة لداعش في وادي حوران.وقال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول في بيان تلقته “العهد نيوز” إن […]

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