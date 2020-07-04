2020/07/04 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله /..أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم السبت، إن المحافظة ستقيم دعوى قضائية على وزارة الكهرباء والمديرية العامة للسيطرة المركزية لغبن المحافظة من حصتها وعدم اعطائها حصتها العادلة من الطاقة “.وقال الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء غبنت من اعطائها حصتها العادلة من الطاقة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء تقاضي وزارة الكهرباء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء تقاضي وزارة الكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).