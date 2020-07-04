2020/07/04 | 19:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن قائممقام قضاء الدجيل بمحافظة صلاح الدين عبد العزيز فزع عن ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا الى اكثر من 100 إصابة بسبب خرق الحظر الوقائي وتنظيم تظاهرة خدمية في القضاء خارج الضوابط والاحترازات الوقائية.وقال فزع في تصريح صحفي تلقته (المستقلة) اليوم السبت إن “العشرات من اهالي الدجيل شاركوا في تظاهرة تطالب بتحسين الخدمات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب تظاهرة … صلاح الدين تسجل اكثر من 100 اصابة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب تظاهرة … صلاح الدين تسجل اكثر من 100 اصابة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).