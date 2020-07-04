اربيل تسجل 25 إصابة جديدة بكورونا وتستبعد فرض حظر تجوال

2020/07/04 | 19:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل تسجل 25 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتستبعد فرض حظر تجوال

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