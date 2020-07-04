2020/07/04 | 19:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الكرخ اليوم السبت، التوزيع الجغرافي لإصابات الـ393 المسجلة اليوم في الكرخ.وقال مدير الدائرة جاسب الحجامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم:- […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (43 منطقة تتشارك بإصابات الكرخ البالغة 393 إصابة.. سجن الكرخ ومطار بغداد على اللائحة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (43 منطقة تتشارك بإصابات الكرخ البالغة 393 إصابة.. سجن الكرخ ومطار بغداد على اللائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).