الداخلية: مسلح عشائري فجر

2020/07/04 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادألقت قوة مشتركة من وزارة الداخلية، السبت، القبض على متهمين في نزاع عشائري شرقي بغداد.وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أنه "بعد ورد اخبار من قبل سيطرة النجدة المركزية بوجود حادث مشاجرة واطلاق نار ضمن منطقة الامين شرقي العاصمة بغداد، توجهت على الفور دوريات نجدة الرشاد بأمرة مساعد مدير القاطع وعدد من الاجهزة الأمنية الاخرى الى محل الحادث، وتبين حدوث مشاجرة ووجود مصاب تم نقله الى المستشفى فارق الحياة لاحقاً متأثر بإصابته".وأشار إلى، أنه "أثناء تواجد الدوريات والاجهزة الأمنية تعرضوا إلى اعتداء من قبل احد الاشخاص بـ(رمانة يدوية) أدت الى إصابة أحد ضباط نجدة بغداد وضابط ومنتسب من الشرطة الاتحادية على الفور تم تطويق المكان والقبض على الجناة، وقد تم تسليمهم إلى مركز الشرطة اصوليآ".

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