نائب للكاظمي : ١٢ موقع امني رفيع تشغله شخصيات من مكون واحد

2020/07/04 | 19:10 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعتبر عضو مجلس النواب احمد الجبوري،اليوم السبت ، تبوأ 12 شخصا من مكون واحد لمواقع امنية رفيعة مخالفة دستورية.وذكر الجبوري في تغريدة بـ " تويتر" نبارك للأخوين قاسم الاعرجي وعبد الغني الاسدي مناصبهم الجديدة ونذكر القائد العام بان هناك اكتر من ١٢ موقع امني رفيع تشغله شخصيات من مكون واحد وهذا يخالف الدستور والمنطق في الشراكة وصنع القرار الأمني بوجود شخصيات كفوءة ووطنية ومضحية وعلينا تجاوز ازمة الثقة بين العراقيين".

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